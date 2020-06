Bemerode

Der Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte Hannover hat zwölf Laptops an Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Kronsberg für das digitale Lernen übergeben. Die Flüchtlingsfamilien bekommen die internetfähigen Geräte, die dank der Spende der Bürgerstiftung angeschafft werden konnten, geliehen.

Seit die Schulen wegen der Corona-Krise Mitte März erst vollständig geschlossen und ab Ende April schrittweise wieder geöffnet wurden, müssen die Schüler auch zu Hause lernen. Mit den gespendeten Laptops können nach Angaben des Unterstützerkreises rund 100 Kinder endlich angemessen am Unterricht teilnehmen.

Ehrenamtliche Digitalpaten

Wie man mit den Laptops umgeht, zeigen 25 ehrenamtliche Digitalpaten, darunter selbst neun Flüchtlinge, in der Schule. Danach wird ein sogenannter Helpdesk, also eine Art Beratungshotline, für weitere Fragen eingerichtet.

Das Laptopprojekt ist eine Kooperation des Unterstützerkreises Flüchtlingsunterkünfte, des Nachbarschaftskreises und des Vereins Internationaler kultureller Jugendaustausch. Der Unterstützerkreis bietet seit 2013 Flüchtlingen Hilfe beim Neustart in ihrem neuen Zuhause. Derzeit leben rund 4200 Flüchtlinge aus 60 Ländern in den Unterkünften der Stadt oder in privaten Wohnungen.

