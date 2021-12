Sie benötigen noch eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung? Am dritten Adventswochenende bietet die Region Hannover auch auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe in der August-Madsack-Straße Impfungen an. Von 9 bis 17 Uhr impfen die Johanniter in der alten HAZ-Druckhalle.