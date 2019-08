Eine Theologin rückt an die Spitze von Niedersachsens größtem Wohlfahrtsverband: In der Neustädter Kirche in Hannover wurde Uta Hirschler offiziell in das Vorstandsamt der Diakonie in Niedersachsen eingeführt. Sie ist eine Schwiegertochter des früheren Landesbischofs Horst Hirschler.