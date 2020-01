Hannover

Eine 78-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims in Hannover-Bemerode hat am Donnerstagabend in dem Gebäude an der Straße Am Gutspark einen Brand verursacht. Sie hatte am Abend in ihrem Zimmer eine Häkeldecke über eine eingeschaltete Nachttischlampe gelegt und sich dann nicht weiter darum gekümmert.

Gegen 20.20 Uhr schlug der Rauchmelder im Zimmer der Seniorin Alarm, weil die Decke über der Lampe inzwischen Feuer gefangen hatte. Die Nachtschwester schritt noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr zur Tat und löschte die Flammen. Die Einsatzkräfte mussten den Raum anschließend lediglich belüften. In dem Zimmer ist durch das Feuer kein größerer Schaden entstanden. Auch die 78-Jährige blieb unversehrt, kam aber vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Von Tobias Morchner