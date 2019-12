Hannover

Beamte der Polizeiinspektion Ost haben in Lahe zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die Verdächtigen waren bei einer Routinekontrolle am Dienstagabend an der Rendsburger Straße aufgefallen, wie jetzt bekannt wurde. Ein Richter hat die beiden 19 und 28 Jahre alten Männer inzwischen in Untersuchungshaft geschickt.

Die Beamten hatten den Peugeot 407 gegen 19 Uhr angehalten. Im Inneren des Wagens entdeckten sie mehrere Schmuckstücke und andere Wertgegenstände. Die beiden Männer konnten die Herkunft der Gegenstände nicht erklären. Die anschließende Recherche ergab, dass der Schmuck aus einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Ernst-Ebeling-Straße in Bemerode vom gleichen Tag stammten.

Die Polizisten stellten den Schmuck und die Wertgegenstände sicher und nahmen die Männer fest. Die Ermittler prüfen nun, ob die Verdächtigen auch für weitere Einbrüche im Stadtgebiet als Täter infrage kommen.

Von tm