Hannover

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Mittwoch auf der Wülfeler Straße in Hannover-Bemerode ereignet hat. Dort waren am Nachmittag gegen 14.40 Uhr auf der Kreuzung von Wülfeler Straße, Emslandstraße und Laatzener Straße zwei Autos zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer sowie ein fünfjähriges Kind auf der Rückbank eines VW-Golf leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. An den Autos entstand laut Polizei ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Weil die Unfallursache bislang noch nicht ermittelt werden konnte, werden nun dringend Hinweise von Zeugen zur Ampelschaltung während des Unfalls benötigt. Unklar ist vor allem weiterhin, für welches Auto die Ampel Grün gezeigt hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 31-jährige Frau mit ihrem VW-Golf auf der Wülfeler Straße stadteinwärts unterwegs. Beim Überqueren der Kreuzung prallte sie mit dem Dacia eines 83-Jährigen zusammen, der auf der Emslandstraße in Richtung Laatzener Straße unterwegs war. Hinweise zur Ampelschaltung werden unter Telefon (05 11) 1 09 18 88 entgegengenommen.

Von Ingo Rodriguez