Hannover

Spätabends am 24. November 2021 im hannoverschen Stadtteil Bemerode: Gegen 22.05 Uhr wird ein 52 Jahre alter Mann an der Haltestelle Feldbuschwende beim Überqueren der Gleise von einer Stadtbahn erfasst. Der Mann erleidet schwere Kopf- und Fußverletzungen. Er wird mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Vier Wochen vorher hatte es an gleicher Stelle schon einmal einen schweren Unfall mit einer Stadtbahn der Linie 6 gegeben. Auch hier wollte ein Mann die Schienen überqueren und war dabei von der Bahn erfasst worden. Er zog sich ebenfalls schwere Kopfverletzungen zu.

Üstra lehnt Vorschlag der Grünen ab

Insgesamt hat es im vergangenen Jahr drei Unfälle mit einer Stadtbahn im Stadtteil gegeben, ein weiterer passierte im Bereich der Haltestelle Kronsberg. Diese Vorfälle haben die Grünen im Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode nun zum Anlass genommen, eine Warnanlage zu fordern – doch damit sind sie bei der Üstra abgeblitzt. Die Stadtverwaltung teilte mit, man habe die Üstra angeschrieben und die Antwort erhalten, dass die beiden Unfälle an der Haltestelle Feldbuschwende nicht auf bauliche Gegebenheiten zurückzuführen seien. Näher ging die Stadt Hannover nicht auf die Gründe für die beiden Unfälle ein.

Üstra: „Sicht auf die Haltestellen ist hervorragend“

Weiter hieß es: Die Üstra überprüfe die Haltestellen, besonders auch deren Zugänge, regelmäßig. Das Unternehmen habe nach der Anfrage aus dem Stadtbezirksrat die Haltestellen Feldbuschwende und Kronsberg genauer unter die Lupe genommen. Ergebnis: „An beiden Haltestellen ist die Sicht auf die Überwege hervorragend“, so die Einschätzung der Verkehrsbetriebe. Es gebe keine Sichtbeeinträchtigungen etwa durch Gebäude oder Bäume, deshalb sei eine Signalanlage nicht notwendig.

Von Andreas Voigt