Hannover

Überfall auf einen Paketboten: Zwei bislang unbekannte Räuber haben am Sonnabendmittag in Hannover-Bemerode einen 49-jährigen Auslieferungsfahrer mit Pfefferspray angegriffen und versucht, den Inhalt seiner Taschen zu erbeuten. Wie die Polizei berichtet, scheiterte der Diebeszug. Der Bote konnte sich nach einer Auslieferung mit leichten Verletzungen in ein Mehrfamilienhaus retten. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 49-jähriger Bote unmittelbar vor dem Überfall gegen 12.45 Uhr eine Lieferung an der Straße Weinkampswende zugestellt. Als er anschließend das Mehrfamilienhaus verließ, seien zwei bislang unbekannte Personen auf ihn zugekommen, berichtet die Polizei. Auf die Frage nach dem Inhalt seiner Taschen sei der Bote jedoch nicht eingegangen und habe sich abgewandt. Einer der beiden Räuber habe dem 49-Jährigen daraufhin unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, sagt Polizeisprecher Michael Bertram.

Fahnung bleibt erfolglos

Dem Boten gelang es, leicht verletzt in das Haus zurückzukehren. Nach der Flucht der beiden Angreifer alarmierten Anwohner die Polizei. Eine sofortige Fahndung blieb laut Sprecher Bertram erfolglos.

Wie die Polizei mitteilt, sind die beiden Täter nach Angaben des Paketzustellers nicht ganz 1,80 Meter groß, schlank und jünger als 20 Jahre. Einer der beiden Männer soll zum Zeitpunkt des Überfalls eine FFP2-Maske getragen haben, der andere Mann ein rot-blau-gemustertes Tuch. Auf dem Stoff des Tuches war demnach das Wappen eines Fußballvereins aufgedruckt. Einer der beiden Männer war mit einer blauen Baggy-Jeans bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Döhren unter Telefon (0511) 1093617 entgegen.

Von Ingo Rodriguez