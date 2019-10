Hannover

Ein 52-Jähriger soll am Sonntag drei Kindern an einem Spielplatz in Bemerode Pornobilder gezeigt haben. Außerdem soll er versucht haben, zwei Jungen in sein Auto zu locken. Nur weil die Sechs- und Neunjährigen richtig reagierten und die Eltern das Ganze gerade noch rechtzeitig mitbekamen, konnte vermutlich Schlimmeres verhindert werden. Das Brisante dabei: Guido K. wurde 2005 wegen eines schweren Sexualdelikts verurteilt und sitzt eigentlich noch immer in Haft – wurde aber aufgrund guter Fortschritte auf die Freiheit vorbereitet.

Nach Angaben der Eltern hatte der Mann die Kinder gegen 15 Uhr an der Gerdingstraße angesprochen und ihnen die Aufnahmen gezeigt. „Wenn die Jungs mit der Frau auf dem Foto Geschlechtsverkehr wollten, sollten sie doch bitte einsteigen“, berichtet der Vater des neunjährigen Mädchens. Die Familie war mit Freunden und deren sechs und neun Jahre alten Jungen auf dem Spielplatz. „Die Kids haben sich richtig verhalten und sich geweigert“, sagt er. „Meine Frau und die Eltern kamen gerade rechtzeitig in diesem Moment um die Ecke.“ Der Täter habe sofort die Flucht ergriffen, die Erwachsenen merkten sich aber das Kennzeichen und riefen die Polizei.

2005 wegen Vergewaltigung verurteilt

Nach HAZ-Informationen ist der 52-Jährige wegen Vergewaltigung vorbestraft und sollte derzeit wieder auf sein Leben in Freiheit vorbereitet werden – im Januar wäre er entlassen worden. Das Landgericht Osnabrück hatte den Mann 2005 zu neun Jahren Gefängnis verurteilt, allerdings kam er aufgrund seiner Erkrankung in die geschlossene Psychiatrie in Moringen (Kreis Northeim). „Diese Unterbringung erfolgt, wenn vom Betroffenen eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht“, sagt Alexander Retemeyer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück. In regelmäßigen Abständen wurde Guido K. neu beurteilt.

Angesichts dessen musste der Verdächtige auch länger als neun Jahre im sogenannten Maßregelvollzug bleiben – die Haftstrafe im Urteil sei laut Retemeyer in solchen Fällen lediglich auf dem Papier gültig. Entscheidend sei vielmehr die künftige Prognose für den Patienten. Weil sich der 52-Jährige nach HAZ-Informationen in seiner 14-jährigen Psychiatriezeit aber nichts zu Schulden kommen ließ, wurde der Maßregelvollzug seit einem Jahr zunehmend gelockert. Auch Anzeichen für ein mögliches pädophiles Verhalten habe es demnach bislang nicht gegeben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls in Bemerode hatte der 52-Jährige bereits eine Erlaubnis zum Probewohnen und für einen Job außerhalb des Vollzugs – also nahezu vollständige Freiheit.

Tat erinnert an Vorfälle in der Südstadt

Auf HAZ-Anfrage bestätigt die Polizei Hannover den Vorfall aus Bemerode. „Wir ermitteln wegen der Verbreitung von pornografischen Schriften an Personen unter 18 Jahren“, sagt Behördensprecher Mirco Nowak. Da nur tatsächlich stattgefundene Vorgänge verfolgt werden, ist bislang vom Versuch, die Kinder ins Auto zu locken, keine Rede. Der Fall weckt Erinnerungen an den Mann, der im Juli und September mehrere Mädchen vor Schulen in der Südstadt angesprochen hatte und teilweise in sein Auto zerren wollte. Erst nach wiederholtem Auffallen kam er in eine geschlossene Psychiatrie.

Das Autokennzeichen, das sich die Familie in Bemerode gemerkt hatte, brachte die Ermittler am Sonntag schnell auf die Spur von K. Die Beamten überführten den Verdächtigen daraufhin noch am selben Tag zurück an den Maßregelvollzug in Moringen. Das für diese Unterbringung zuständige Sozialministerium bestätigt den Vorfall auf HAZ-Anfrage: „Für den betroffenen Patienten wurden alle externen Lockerungen gesperrt“, sagt Sprecher Uwe Hildebrandt. Und auch seine eigentlich sichere Freilassung im Januar ist damit wohl in weite Ferne gerückt.

Von Peer Hellerling