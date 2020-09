Hannover

Es war spätabends, ein Freitag im September, und die Jugendlichen lärmten unten auf der Straße. Also ging Artur Schmidt (Name geändert) noch einmal hinunter, um die Ruhestörer anzusprechen. Der Bemeroder sollte es bitter bereuen. „Zu viert haben sie mich zusammengeschlagen“, sagt der 39-Jährige und deutet auf sein Gesicht, das auch nach einer Woche noch Spuren der Gewalt trägt.

Mit den Füßen hätten sie auf ihn eingetreten und ihm das Handy abgenommen, berichtet er. Eine Nachbarin rief schließlich die Polizei. „Eine Woche lang war ich krankgeschrieben“, sagt Schmidt, „ich kann noch von Glück sagen, dass nichts gebrochen war.“

Anzeige

„ Drogen , Partys und Randale“

Im hannoverschen Stadtteil Bemerode häufen sich die Berichte über Jugendbanden, teils schlagen die Wellen hoch. „Die verkaufen hier Drogen und brechen Autos auf“, sagt eine 31-Jährige auf dem Parkplatz vor dem Netto-Markt an der Bemeroder Straße, „nachts feiern sie laute Partys, und manchmal gibt es Randale.“

Die Polizeistation an der Bemeroder Straße: Auch vor ihren Türen treffen sich abends oft Jugendgruppen. Quelle: Samantha Franson

Eine 53-Jährige berichtet, dass sich immer wieder Gruppen bedrohlich wirkender Jugendlicher vor dem Netto- und dem nahen Rewe-Markt versammelten – ausgerechnet vor der örtlichen Polizeistation, die jedoch nur bis 18 Uhr besetzt ist. „Es wird immer schlimmer“, sagt sie.

In einer Sitzung des Bezirksrats machten Anwohner jüngst ihrem Unmut Luft. „Wir lassen unsere Kinder nicht mehr alleine zur Grundschule am Sandberge gehen“, sagte ein Mann. Andere berichteten von Diebstählen, Sachbeschädigungen und Ruhestörungen.

Was ist los im Viertel?

Die Polizei bestätigt auf Anfrage in nüchternen Worten, dass solche Taten „häufiger auftreten und ein größerer Sachschaden verursacht wird“. So habe es Farbschmierereien an den Einkaufsmärkten und Beschädigungen an der Glasfassade gegeben. Ende August sei es zu zwei Raubstraftaten, zu „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie einer versuchten Gefangenenbefreiung“ gekommen.

Ein Polizeiauto unweit der Bemeroder Polizeistation: Von einer Jugendgang in Bemerode könne keine Rede sein, sagt eine Sprecherin. Quelle: Samantha Franson

Was ist da los in Bemerode? Wie sicher ist der Stadtteil noch? Ist der soziale Humus des Viertels ein Nährboden, auf dem Kriminalität gedeiht? Petra Stittgen, Fraktionsvorsitzende der CDU im Bezirksrat, mahnt zur Gelassenheit. „Man darf das weder verharmlosen noch hochspielen“, sagt sie. „Spätestens, wenn es kälter wird, gehen die Jugendlichen woanders hin.“ Auch Bezirksbürgermeister Bernd Rödel ( SPD) bemüht sich, die Wogen zu glätten. „In jüngster Zeit ist es eher ruhiger geworden“, sagt er.

Mehr Streifen unterwegs

Im Stadtteil kursieren Gerüchte, dass gewaltbereite Jugendliche einem „Getto von Russlanddeutschen“ entstammten. Doch das sei schlicht falsch, sagt Rödel. „Am Spargelacker lebten vor einigen Jahren zahlreiche Russlanddeutsche, doch viele sind inzwischen fortgezogen, etwa zum Kronsberg“, sagt er. Seiner Einschätzung nach kämen die Jugendlichen auf Bemerodes Straßen teils aus anderen Bezirken – und sie gehörten verschiedenen Nationalitäten an.

Auch der Parkplatz vor dem Rewe-Markt ist ein beliebter Treffpunkt von Jugendlichen. Quelle: Samantha Franson

Die Polizei führt mittlerweile verstärkt Kontrollen durch und hat den Streifendienst ausgeweitet. Doch von einer Jugendgang in Bemerode könne keine Rede sein, sagt eine Polizeisprecherin. Es seien vermutlich verschiedene Jugendgruppen, die sich vor dem Netto-Markt, an der Stadtbahnhaltestelle Emslandstraße und dem Spielplatz Spargelacker treffen. Sie versammelten sich dort auch nicht, um kriminelle Aktionen zu planen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

„Man darf diese Straftaten nicht bagatellisieren“, sagt Martin Kuczewski vom Jugendzentrum in der Emslandstraße. Der Sozialarbeiter kennt die Szene im Viertel gut. Trotz der Taten sei Bemerode jedoch weit davon entfernt, zum sozialen oder kriminellen Brennpunkt zu werden. „Es gibt hier definitiv keine Jugendgang im Sinne einer kriminellen Vereinigung.“

„Da ist eine Mischung aus Langeweile und Alkohol im Spiel“: Sozialarbeiter Martin Kuczewski vor dem Jugendzentrum in der Emslandstraße. Quelle: Samantha Franson

„Corona hinterlässt Spuren“

Schon seit Jahren träfen sich immer wieder Jugendliche in wechselnden Gruppen vor dem Rewe-Getränkemarkt, sagt der Sozialarbeiter. Viele von ihnen seien frustriert. „Corona ist an den jungen Leuten nicht spurlos vorübergegangen. Sie waren in dieser Zeit sich selbst überlassen.“ Während des Shutdowns waren auch soziale Einrichtungen und Schulen geschlossen. „Viele Jugendliche haben ihre Jobs und soziale Kontakte verloren“, sagt Kuczewski.

Bemerode ist ein junger Stadtteil In sozialer Hinsicht ist Bemerode statistisch gesehen kein außergewöhnlicher Stadtteil: Im Dezember 2019 lebten hier rund 19.500 Menschen. Die Arbeitslosenquote lag mit 5,8 Prozent etwas unter dem Durchschnitt der Landeshauptstadt (6,3 Prozent). Dafür lag die Zahl der Transferleistungsempfänger mit 16,5 Prozent etwas höher (Stadt: 15,2 Prozent). Die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren liegt in Bemerode mit 3,4 Prozent sogar unter dem Hannover-Schnitt (3,7 Prozent). Einen Migrationshintergrund haben in Bemerode 36,2 Prozent der Menschen – nur etwas mehr als in ganz Hannover (32,3 Prozent). Bemerode ist jedoch ein außergewöhnlich junger Stadtteil: Hier sind 21 Prozent der Menschen unter 18 Jahre alt. Das ist im Vergleich der 51 Stadtteile ein hoher Wert. In ganz Hannover liegt dieser Anteil bei nur 15,8 Prozent. Und Bemerode ist im Wandel: Binnen vier Jahren wuchs die Bevölkerung um mehr als 10 Prozent – ein ungewöhnlich hoher Wert. Womöglich hängt die Wahrnehmung der Jugendlichen auch mit diesen Faktoren zusammen.

„Bei Straftaten ist dann meist eine Mischung aus Langeweile und Alkohol im Spiel“, sagt der 29-Jährige. Nach einem Treffen, bei dem er sich mit Anwohnern und der Polizei ausgetauscht hat, soll in Bemerode nun ein runder Tisch eingerichtet werden, um die Probleme zu besprechen. Er selbst wünscht sich personelle Verstärkung für sein Jugendzentrum, in dem er bislang der einzige hauptamtliche Mitarbeiter ist, sagt Kuczewski. „Das Bedürfnis vieler Jugendlicher nach sinnvollen Angeboten ist groß.“

Von Simon Benne