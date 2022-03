Hannover

Knapp 1200 Flüchtlinge aus der Ukraine sind seit Dienstag in der Messehalle 27 untergebracht. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) machte sich gemeinsam mit CDU-Landesfraktionschef Dirk Toepffer bei einem Rundgang ein Bild von der Situation und dem Leben in der Flüchtlingsunterkunft.

Die Notlage der Menschen hat den Minister dabei sichtlich mitgenommen. „Die Menschen sind erschöpft, müde, das ist hochemotional“, sagt Althusmann nach seinem Rundgang bei dem die Öffentlichkeit ausgeschlossen war. Es sei zu spüren, wie besorgt die Menschen seien. Einige hätten geweint.

Es fehlt an banalen Dingen

In den Zeltdörfern gibt es zahlreiche Familien, darunter einige mit kleinen Kindern. Auch viele Schwangere seien dabei, sagt Editha Westmann, Niedersächsische Landesbeauftragte für Heimatvertriebene, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Es fehle dafür aktuell noch an banalen Dingen wie einem Stillzelt oder gynäkologischer Versorgung, so Westmann. Auch ein Spielplatz sei dringend nötig – er soll in den nächsten Stunden in der Halle entstehen.

Die 1152 Betten in der Messehalle 27 waren bereits am Donnerstagmorgen belegt. Um weitere Flüchtlinge aufnehmen zu können, wird aktuell eine weitere Messehalle mit 800 Betten vorbereitet. „Wir brauchen dringend mehr Kapazitäten“, so Althusmann nach seinem Besuch.

Denn Hannover rechnet kurzfristig mit weiteren Hunderten Flüchtlingen aus der Ukraine. Der Messebahnhof Laatzen wird dabei zum bundesweiten Drehkreuz, das Messegelände in Hannover ist als landesweites Verteilzentrum für die Geflüchteten vorgesehen. Ein Teil der nach Deutschland geflohenen Menschen wird in Zügen vom Messebahnhof in Laatzen direkt zum Messegelände gebracht. In Halle 13 werden die Ukrainerinnen und Ukrainer registriert. Sie sollen von dort auf die Kommunen im Land verteilt werden.

Jochen Klöckler, Vorstand der Deutschen Messe AG, fordert eine schnelle Verteilung der Flüchtlinge auf die Kommunen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Schnelles Handeln vom Krisenstab gefordert

Ziel müsse sein, dass die Flüchtlinge nur kurze Zeit in der Notunterkunft auf dem Messegelände blieben, sagt Jochen Klöckler, Vorstand der Deutschen Messe AG. „Wir sind ein Messegelände und kein Hotelbetrieb.“ Er gehe weiter davon aus, den Messebetrieb im Mai regulär starten zu können.

Wirtschaftsminister Althusmann machte deutlich, dass die größte Herausforderung – die Unterbringung der Menschen in den Kommunen – noch bevorstehe. Die Hilfsbereitschaft sei riesig. Es gebe viele Angebote, Hallen und andere Unterkünfte würden in ganz Niedersachsen zur Verfügung gestellt. „Wir müssen jetzt zügig Nachfrage und Angebot zusammenbringen.“