Hannover

Bernd Rödel soll aller Voraussicht nach Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode- Wülferode bleiben. In Vorgesprächen haben sich SPD, Grüne und die Linke auf eine Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren verständigt und unterstützen in der konstituierenden Sitzung am Mittwoch, 10.November, höchstwahrscheinlich das 61-jährige Stadtbezirksratsmitglied der SPD. Die Sitzung findet nicht wie sonst üblich im Stadtteilzentrum Krokus statt, sondern im Sitzungssaal des Hotels Leonardo in Kirchrode direkt am Tiergarten. Beginn ist um 19 Uhr.

„Ich will Bezirksbürgermeister bleiben, damit bin ich zur Kommunalwahl auch angetreten“, sagte Bernd Rödel am Dienstag. Mit den Grünen und der Linken habe er gute Gespräche geführt, mit beiden Fraktionen habe die SPD im Stadtbezirk die größte inhaltliche Übereinstimmung. Ob die Grünen Bernd Rödel tatsächlich unterstützen, dazu wollte die neue Fraktionsvorsitzende Christine Jochem am Dienstag nichts sagen – sie verwies auf eine Mitteilung zur Sitzung am Mittwoch. „Wir müssen uns intern noch abstimmen, wir haben aber eine klare Tendenz.“ Dem Vernehmen nach soll die Umweltpartei den Posten des Vize-Bezirksbürgermeisters bekommen, der aber auch eine stellvertretende Bezirksbürgermeisterin sein kann.

CDU stellt als stärkste Fraktion wohl erneut nicht den Bürgermeister

Im Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode hatten SPD und CDU im Vergleich zur Kommunalwahl 2016 Stimmen verloren – mehr als 4 Prozentpunkte waren es. Wahlgewinner waren die Grünen, sie kamen im September auf 21,1 Prozent – eine Steigerung von mehr als 7 Prozentpunkten. Die CDU blieb mit 33,3 Prozent stärkste Kraft im Stadtbezirk, gefolgt von der SPD mit 25,2 Prozent. Erneut größte Fraktion zu sein, bei den Posten der Bezirksbürgermeister wohl aber erneut leer auszugehen, das sorgt bei der alten und neuen CDU-Fraktionsvorsitzenden Petra Stittgen für Verdruss: „Es ist ein merkwürdiges Demokratieverständnis, wenn die stärkste Fraktion übergangen wird.“ Sie sei angetreten, um Bezirksbürgermeisterin im Stadtbezirk zu werden. Nun wohl nicht berücksichtigt zu werden sei enttäuschend.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der neue Stadtbezirksrat

Das ist der neue Stadtbezirksrat, der sich an Mittwoch konstituiert: SPD: Bernd Rödel, Bärbel Ehrlich, Michael Quast, Daniela Barke, Ingo Wöhler. CDU: Petra Stittgen, Hans-Georg Hellmann, Tobias Zimmermann, Saskia Petermann, Gerd Kuscher, Larissa Thesen. Grüne: Christine Jochem, Hans-Joachim Hoffmann, Nils Warmboldt, Regine Kramarek. AfD: Mathias Schneider. FDP: Norman Ranke, Niels Rosenwinkel. Die Linke: Maximilian Wahl.

Von Andreas Voigt