Er war über Jahrzehnte Hannovers „Mr. Innenstadt“. Bernd Voorhamme ist am Tag nach seinem 75. Geburtstag nach einer sehr schweren Krebserkrankung gestorben. „Er ist jetzt auf dem weg zu den Engelchen, und wir begleiten ihn mit all unseren liebenden Gedanken“, hat seine Frau Ariane Jablonka in einer Nachricht an enge Freunde geschrieben.

Bernd Voorhamme hat Hannover mitgeprägt

Bernd Voorhamme, körperlich allein schon wegen seiner Größe und Statur stets präsent, in Verhandlungen zielstrebig, dabei aber immer lösungsorientiert und menschenfreundlich, hat Hannover als Einkaufsstadt geprägt. „Egal, zu welcher Uhrzeit man ihn angerufen hat: Er war zwar auch Vertreter des Klavierhauses Döll, aber immer in mindestens einem Satz auch Verfechter einer lebendigen und agilen Innenstadt“, sagt Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft: „ Bernd Voorhamme hat Innenstadt geatmet.“

Bernd Voorhamme mit Ehefrau Ariane Jablonka im Jahr 2014. Quelle: Felix Küpper (Archiv)

Voorhamme stand fast 20 Jahre lang an der Spitze der City-Gemeinschaft, der starken Vereinigung von Händlern und anderen Akteuren in Hannovers Stadtkern. 2014 gab er 68-jährig das Amt als Vorsitzender ab, blieb aber trotzdem immer ein gefragter Gesprächspartner.

Auch überregional aktiv

In Hannover hat er gemeinsam mit dem langjährigen Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg und dem ehemaligen Messechef Sepp Heckmann die heutige Tourismusgesellschaft HMTG initiiert und geformt. Aber auch überregional hat er sich stark engagiert. Unter anderem war er im Landesmusikrat aktiv und Vizepräsident des Deutschen Handelsverbands.

Sohn holländischer Eltern

Bernd Voorhamme ist 1946 als Sohn holländischer Eltern in Hannover geboren worden. Er studierte Betriebswirtschaft und arbeitete zunächst als freier Unternehmensberater. Auf einer Messe in Hannover lernte er Alfred Döll kennen, dessen Klavierhaus er 1971 übernahm.

