Hannover

Das ging schnell: Nach nicht einmal sieben Stunden waren die 8400 Eintrittskarten für das „Best of Kleines Fest im Gartentheater” ausverkauft. Am Sonnabendmorgen startete der Verkauf im Onlineshop –schon nach einer Stunde sei klar gewesen, dass die Nachfrage immens sein würde, teilt die Stadt nun mit.

Festleiter ist überwältigt von der Nachfrage

Völlig überwältigt, dass auch dieses, der Corona-Pandemie geschuldet dann doch abgespeckte Programm auf ähnliches Interesse wie das Festival „Kleines Fest im Großen Garten“ stößt, äußerte sich Festleiter Harald Böhlmann am Sonntag: „Wir freuen uns, dass sich die Mühen gelohnt haben und unser Best of-Programm so gut angenommen wird.“

42 Shows an 21 Tagen im Gartentheater

Beim „Best of Kleines Fest” treten im Gartentheater zwischen dem 14. Juli und 3. August Publikumslieblinge der letzten Jahres des „Kleinen Fests im Großen Garten“ auf. An 21 Tagen werden jeweils zwei Shows à circa 90 Minuten, um 17.30 und 20.15 Uhr, über die Bühne des historischen Gartentheaters gehen. Pro Show dürfen 200 Besucher dabei sein. Für alle anderen bleibt jetzt nur zu hoffen, dass es 2021 wieder ein richtiges „Kleines Fest im Großen Garten“ geben darf.

Von Carina Bahl