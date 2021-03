Hannover: Betrunkene Jugendgruppe belästigt Frau am Aegi

Eine Bande betrunkener Jugendlicher hat am Freitagabend eine Frau in Hannover beleidigt. Als sie auch handgreiflich wurden, machte das Opfer durch Schreie auf sich aufmerksam. Die Polizei rückte mit mehreren Fahrzeugen vor der Nord/LB an. Einige der Minderjährigen kamen wegen der starken Alkoholisierung ins Krankenhaus.