Sie sollen den Lack zerkratzt und Außenspiegel abgetreten haben – und in einem Fall sogar auf ein Auto geklettert sein: Vier Betrunkene im Alter von 18 und 19 Jahren randalierten offenbar in der Nacht zu Mittwoch in der List. Die Polizei Hannover überführte sie unter anderem durch einen Schuhabdruck.