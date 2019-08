Hannover

Ein Radfahrer ist in der Nacht zu Sonntag bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt von Hannover schwer verletzt worden. Der deutlich alkoholisierte Mann (2,4 Promille) soll laut Polizei bei Rot über eine Kreuzung gefahren sein, dabei wurde der 41-Jährige von einem Taxi erfasst und schwer verletzt. Die Beamten ermitteln nun gegen beide Unfallbeteiligten. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 1.45 Uhr an der Kreuzung von Willy-Brandt-Allee und Friedrichswall.

Der 41-Jährige war stadteinwärts unterwegs, möglicherweise kam er gerade vom Maschseefest. Gleichzeitig stand ein Taxifahrer in Richtung Friederikenplatz an der roten Ampel. „Bei Grünlicht fuhr der 46-Jährige an und stieß kurz darauf mit dem 41-Jährigen zusammen“, sagt Polizeisprecherin Isabel Christian. Der betrunkene Radler wollte gerade ebenfalls die Kreuzung überqueren, obwohl die Ampel für ihn laut Polizei Rot zeigte.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der 41-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst musste den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus bringen. Die Polizei leitete Ermittlungen gegen den Radler wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Missachtens einer roten Ampel ein. Dem Taxifahrer wiederum wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 109 18 88 zu melden.

Von Peer Hellerling