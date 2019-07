Mit einem Holzbrett hat eine 31-jährige Mutter am Sonntag auf einen Betrunkenen in Hannover-Vinnhorst eingeschlagen. Zuvor soll der 36-Jährige den zweijährigen Sohn der Frau zu Boden geschubst haben. Der Mann warf das Brett hinter Mutter und Sohn her, traf aber nur ein Auto. Später attackierte er einen Polizisten.