Sie gaben vor, sie zu lieben. Aber am Ende töteten sie sie - auf zum Teil unvorstellbar brutale Weise: Diese Morde an Frauen zählt die Statistik 2018 in Niedersachsen. Wir erzählen am Weltfrauentag ihre Geschichten. Um zu dokumentieren, wie groß die Gefahr für Frauen auch in Niedersachsen ist.