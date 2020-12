Hannover

Weihnachten ist ein Konsumfest – aber das gilt nicht für alle: „Es gibt Familien, für die es in diesem Jahr wirtschaftlich besonders schwer ist“, sagt Bettina Wulff vom evangelischen Netzwerk Notruf Mirjam, das Schwangeren und Müttern in Not hilft. Die frühere First Lady und ihre Mitstreiterinnen haben darum jetzt eine Aktion des Freiwilligenzentrums unterstützt – und geholfen, Kinder zu Weihnachten glücklich zu machen.

Hilfe für Familien in Not: Bettina Wulff vom evangelischen Notruf Mirjam. Quelle: Dröse

„Insgesamt erfüllen wir Wünsche von 190 Kindern“, sagt Almut Maldfeld, Geschäftsführerin des Freiwilligenzentrums in der Karmarschstraße. Dort hatten Helferinnen die Wunschzettel von Jungen und Mädchen an einem Weihnachtsbaum gehängt, freigiebige Sponsoren konnten damit den Kauf von Fußbällen oder Barbiepuppen ermöglichen. Einige Familien holten ihre Pakete jetzt dort ab – wie die 26-jährige Janina mit ihrem 18 Monate alten Sohn Sean: „Wir freuen uns sehr über das Geschenk“, sagt die Mutter, „aber aufgemacht wird es erst Heiligabend.“

Ein großer Teil der Geschenke wird in den kommenden Tagen mithilfe des Quartiersmanagements Mühlenberg an bedürftige Familien übergeben. „Für einige Kinder“, sagt Bettina Wulff, „ist es das einzige Geschenk, das sie zu Weihnachten bekommen.“

Von Simon Benne