Hannover

Drei bewaffnete Räuber haben am späten Sonntagabend einen Mann in Hannover-Ahlem überfallen. Die Täter packten den 37-Jährigen an der Richard-Lattorf-Straße von hinten, einer der Unbekannten bedrohte das Opfer mit einem Messer. Mit dem Portemonnaie des Mannes flohen die Angreifer, einen Verdächtigen konnte die Polizei wenig später fassen.

Die Räuber schlugen gegen 22.25 Uhr in Höhe der Parkstraße zu. Nach dem Überfall wählte der 37-Jährige sofort den Notruf, die Polizei fahndete nach den Männern. An der Wunstorfer Landstraße nahmen die Beamten schließlich einen 28-jährigen Verdächtigen fest. Das weggeworfene Messer und auch die Brieftasche fanden die Ermittler zudem in Tatortnähe.

Fahndung nach Komplizen dauert an

Der 28-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder frei, die Fahndung nach seinen beiden Komplizen dauert an. Eine Täterbeschreibung gibt es zwar nicht, die Beamten hoffen aber dennoch auf Zeugenhinweise unter Telefon (0511) 109 39 17.

Von Peer Hellerling