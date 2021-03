Die Polizei Hannover sucht Zeugen nach einem Überfall in der Nacht zu Dienstag am Goetheplatz. Ein bewaffneter Unbekannter bedrohte an der dortigen Stadtbahnhaltestelle einen 26-Jährigen und erbeutete Bargeld. Noch vor Eintreffen der Beamten gelang dem Täter die Flucht Richtung Steintor.