Hannover

Ein Räuber mit Tarnjacke und auffälligen Handschuhen hat am Donnerstagabend einen Discounter in der List überfallen. Der Unbekannte wartete, bis er der letzte Kunde des Tages war und bedrohte dann die Angestellte mit einem Messer. Mit den Einnahmen aus der Kasse floh der Täter.

Der Überfall ereignete sich gegen 21.55 Uhr in einem Lebensmittelmarkt am Hinrichsring. Nach Behördenangaben soll der Verdächtige sich bereits eine halbe Stunde lang im Laden aufgehalten haben – womöglich wartete er auf die passende Gelegenheit. Am Ende habe er sogar noch einen Kunden vorgelassen, um dann als letzter an der Kasse zu stehen.

Täter trug zwei verschiedene Handschuhe

„Er gab vor, Süßigkeiten kaufen zu wollen“, sagt Behördensprecherin Janique Bohrmann. Während des Kassierens habe der Mann dann unvermittelt ein Messer gezogen und die 22-jährige Angestellte damit bedroht. „Er forderte Bargeld und ergriff im Anschluss mitsamt der Beute die Flucht“, sagt Bohrmann. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß und vermutlich 20 bis 25 Jahre alt. Er trug eine dunkelgrüne-schwarze Tarnjacke mit Kapuze, eine dunkle Hose und einen dunklen Mundschutz. „Auffällig war, dass er zwei verschiedene Handschuhe trug“, sagt Bohrmann. An der einen Hand war es ein dünner, grauer Wollhandschuh und an der anderen ein dickerer Skihandschuh mit Schnalle. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und bittet um Hinweise unter Telefon (0511) 109 55 55.

Von Peer Hellerling