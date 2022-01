Ein bewusstloser Rentner (78) ist in Hannover mit seinem Auto ins Gleisbett der Stadtbahn gefahren. Der Wagen prallte dort gegen einen Ampelmast. Beim Aufprall zog sich der 78-Jährige schwere Verletzungen zu.

Unfall in Hainholz: Ein bewusstloser Mann ist am Montag mit seinem Auto in Gleisbett gefahren. Quelle: dpa