Hannover

Sie engagieren sich ehrenamtlich im Stadtbezirk Misburg-Anderten – und sind dafür nun von Bezirksbürgermeister Klaus Dickneite (SPD) mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet worden: Fritz Kracke, Ute Schulz, Gisbert Selke, Hans-Jürgen Limberg und das Redaktionsteam von NanaNet Misburg-Anderten.

„Ich habe nur meine Pflicht getan“

Kracke und Schulz engagieren sich seit vielen Jahren für den AWO-Ortsverband Anderten, Kracke ist zudem seit 25 Jahren dessen Vorsitzender. Die beiden würden sich in besonderer Weise für Seniorinnen und Senioren aus dem Stadtbezirk einsetzen, sagte Bezirksbürgermeister Dickneite.

Selke, der ehrenamtlich als Redakteur bei der Informationsplattform NanaNet Misburg-Anderten arbeitet, aber auch Vorträge über die Geschichte des Stadtbezirkes hält, wurde ebenfalls ausgezeichnet. „Ich habe nur meine Pflicht getan und arbeite gern für den Stadtbezirk“, sagt Selke, der sich ebenso wie die anderen Gewinner über eine Urkunde und ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro freuen darf. Der Kirchenvorstandsvorsitzende Limberg von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Misburg-Anderten sowie das Redaktionsteam von NanaNet erhielten zum Dank für ihr Engagement außerdem ein Buch über die Misburger Chronik.

Vorschläge können bis 30. November eingereicht werden

Zum ersten Mal habe es mehr als zwei Vorschläge für den Ehrenamtspreis gegeben, sagt Dickneite. Insgesamt neun Vorschläge seien beim Stadtbezirksmanagement eingegangen.

Auch in diesem Jahr wird der Ehrenamtspreis in Misburg-Anderten wieder ausgeschrieben. Bis zum 30. November können Vorschläge zu Einzelpersonen oder Gruppen beim Stadtbezirksmanagement Misburg-Anderten eingereicht werden – entweder per Post oder per E-Mail an 18.63.05.SBM@hannover-stadt.de.

Von Leona Passgang