Hannover

Den Not leidenden Menschen in der Ukraine schnell und unbürokratisch helfen – das wollen die hannoverschen Bezirksräte. Als zweites Gremium stadtweit hat der Bezirksrat Ricklingen in seiner jüngsten Sitzung eine Soforthilfe von 2000 Euro aus seinem eigenen Budget beschlossen.

Die Entscheidung fiel einstimmig. Die Ricklingern Politiker folgen damit der Initiative ihrer Kolleginnen und Kollegen vom Bezirksrat Misburg-Anderten in der vorigen Woche. Das Geld soll dem Ukrainischen Verein Niedersachsen (UVN) zugutekommen, der unter anderem medizinische Ausstattungen organisieren will.

„Der Moment der Hilfe für die Menschen in der Ukraine ist jetzt“

In seinem Dringlichkeitsantrag verurteilte der Ricklinger Bezirksrat den Krieg in der Ukraine. „Die schnellste und effektivste Hilfe ist derzeit insbesondere durch Geldspenden zu realisieren“, heißt es in dem beschlossenen Antrag. Der UVN habe die Lage und seine Hilfsinitiative bei einer Sondersitzung des Netzwerks der hannoverschen Integrationsbeiräte vorgestellt. „Diese Hilfe für kranke und verwundete Menschen in der Ukraine war mich der wichtigste Antrag in unserer Bezirksratssitzung“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Sophie Bergmann.

Bezirksbürgermeister Andreas Markurth (SPD) zeigte sich angesichts des von Russland begonnenen Kriegs geschockt. „Noch vor einiger Zeit stand für uns die Bewältigung der Corona-Pandemie im Mittelpunkt, und eine kriegerische Konfrontation auf europäischem Boden schien nicht mehr vorstellbar“, sagte er. Jetzt sei die Zeit des Handelns da. „Der Moment der Hilfe für die Menschen in der Ukraine ist jetzt.“

Bezirksratsgremien stimmen Hilfe ab

Üblicherweise stellen die Bezirksräte aus dem ihnen zur Verfügung stehenden Budget Geld für lokale Projekte in ihren Zuständigkeitsgebieten bereit. „Wir haben eine Ausnahmesituation“, betonte Markurth. Und in gut begründeten Ausnahmefällen könnten Zuschüsse auch an Initiativen gehen, die sich anderswo engagieren – so wie der UVN in der Ukraine. Zudem seien die ersten Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet bereits in Hannover angekommen. „Es betrifft uns also auf jeden Fall“, sagte Markurth.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er werde mit den Bezirksratsgremien weitere Soforthilfen abstimmen; immerhin tagen die übrigen Bezirksräte noch den gesamten März über. In Herrenhausen-Stöcken kommen die Politiker erst am 30. März zusammen. Um dem UVN schon jetzt finanziell unter die Arme greifen zu können, sei auch eine Auszahlung in mehreren Tranchen denkbar. „Das werden wir jetzt miteinander sowie mit der Stadtverwaltung besprechen“, sagte Markurth, der auch Sprecher der 13 Bezirksräte ist.

Das Ziel sei es, dass allein durch die Initiative der Stadtbezirksgremien eine größere Summe zusammenkomme.

Von Marcel Schwarzenberger