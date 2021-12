Vahrenheide

Normalerweise kommen die Mitglieder des Bezirksrats Bothfeld-Vahrenheide im Anschluss an die Dezembersitzung zusammen und Essen gemeinsam – in diesem Jahr musste das coronabedingt allerdings ausfallen. Stattdessen haben die SPD-, CDU-, FDP-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Einzelvertreter der Linken, Heval Yilmaz, in einem gemeinsamen Antrag beschlossen, das Geld für die Veranstaltung an die Obdachlosenunterkunft Alter Flughafen in Hannover-Vahrenheide zu spenden. „Daher haben die antragstellenden Fraktionen und Einzelvertreter vereinbart, die hierfür reservierten finanziellen Mittel so einzusetzen, dass für die rund 70 Nutzer der Obdachlosenunterkunft am Alten Flughafen eine warme Mahlzeit und Getränke finanziert bekommen“, trug die Initiatorin und SPD-Fraktionsvorsitzende Claudia Heinrich in der jüngsten Sitzung des Gremiums vor. Der Antrag wurde einstimmig verabschiedet.

Gremium finanziert auch Geschenke

Zudem stockte das Gremium den Finanzbetrag so auf, dass neben der Mahlzeit auch dringend benötigte Hygieneartikel, wie Duschgel, Shampoo und Rasierer sowie Konserven wie Suppen und Ravioli im Wert von 250 Euro beschafft und der Einrichtung übergeben wurden. Insgesamt gab das Gremium für die Geschenke und das Weihnachtsessen bis zu 1250 Euro frei. Doch nicht nur der Bezirksrat unterstütze das Vorhaben. Die Mitarbeiter des Cateringunternehmens „VCH“ übernahmen die Essenausgabe kostenlos und ehrenamtlich. „Besonders in den schwierigen Zeiten dieser Pandemie sieht der Stadtbezirksrat die gesellschaftliche Aufgabe, die Schwachen in unserer Gesellschaft nicht zu vergessen, sondern besonders zu unterstützen!“, begründete Heinrich den Antrag.

Das Essensangebot wurde in der Unterkunft Alter Flughafen, die seit Kurzem auch für Tagesbesucher geöffnet ist, gut angenommen. „Die Nutzer der Einrichtung freuten sich nach einem nasskalten Tag sehr darüber, ein warmes Essen serviert zu bekommen“, sagte Heinrich.

Von Laura Ebeling