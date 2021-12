Sahlkamp

Seit April 2016 stand der Bücherschrank in der Elmstraße 15 vor dem Stadtteiltreff – und war bei vielen Bürgern und Anwohnern beliebt. Doch die kleine Freiluft-Bücherei wurde in der Nacht vom Freitag, 8., auf Sonnabend, 9. Oktober 2021, durch einen Brand vollständig zerstört. Jetzt hat der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Aufbau eines neuen Bücherschranks an gleicher Stelle beschlossen. 3640 Euro gaben die Mitglieder dafür frei.

Aus einer Anfrage der AfD-Einzelvertreterin Judith Schunk im Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide geht hervor, dass die Verwaltung bei kleineren Beschädigungen oder Abnutzungen den Schrank repariert und dafür auch die Kosten übernimmt. In diesem Falle allerdings ist der Bücherschrank zu stark beschädigt. Wie Bezirksratsbetreuerin Heike Wille weiter ausführt, sind die Schränke nicht gegen Vandalismus versichert und die Verwaltung habe kein Geld für einen Neuaufbau. „Sollte die Finanzierung geklärt sein, begrüßt der Bereich Stadtteilkultur eine erneute Aufstellung eines Bücherschranks“, las Wille vor.

Projekt genoss nicht immer die Unterstützung

Der Schrank wird vom Werkstatttreff Mecklenheide gebaut – wie alle hannoverschen Schränke dieser Art – und an alter Stelle neu montiert. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt, kann mit einer Aufstellung für das zweite Quartal 2022 gerechnet werden.

Der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide stand nicht immer so geschlossen und gewillt hinter dem Projekt. Bereits 2011 stellte das Seniorenbüro Sahlkamp einen Antrag an den Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide zur Übernahme der Kosten für einen Bücherschrank. Erst Mitte April 2016 wurde dieser im Sahlkamp dann aufgestellt. Der damalige Bezirksbürgermeister Harry Grunenberg (SPD) machte in seiner Eröffnungsrede deutlich, dass der Bezirksrat erst nach längerer Diskussion einstimmig beschlossen hatte, dieses Projekt zu unterstützen.

Auch Bücherschrank in Hainholz zerstört

Der Bücherschrank im Sahlkamp ist nicht der einzige, der in letzter Zeit durch einen Brand zerstört wurde. Unbekannte zündeten am 25. November 2021 den Schrank am Kulturhaus Hainholz an, der dort erst im Juli neu aufgestellt worden war. Der Bücherschrank war als Ersatz für das Regalmöbel gedacht, das um Ostern 2021 herum in Flammen aufging. Ob es in Hainholz an gleicher Stelle einen neuen Bücherschrank geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Von Laura Ebeling