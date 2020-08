Krichrode/Bemerode/Wülferode

„Der Büntekamp in Kirchrode ist zu schlecht an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.“ Das sagen zumindest einige Anwohner und haben sich nun an den Bezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode gewendet. Man käme kaum in die Stadt oder nach Kirchrode, klagt eine Anwohnerin. Die nächsten Bushaltestellen Vinzenzkrankenhaus und Tierärztliche Hochschule seien rund einen Kilometer vom Büntekamp entfernt – zu weit, findet die Mutter zweier Kinder.

„Eigentlich wohnen wir hier in toller Lage, dazu noch auf sehr teurem Bauland.“ Bloß die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die sei eine Katastrophe. „Wir sitzen auf dem Acker“, moniert die 40-Jährige.

Anbindung ist schon lange ein Problem

Der Bezirksrat hat nun auf das Anliegen mehrerer Anwohner reagiert. In der jüngsten Sitzung haben die Fraktionen einen gemeinsamen Antrag an die Landeshauptstadt verabschiedet. Darin fordern sie, dass die Stadtverwaltung sich bei der Region für eine Nachbesserung des Nahverkehrsplans ausspricht – etwa durch eine direkte Anbindung des Büntekamps an den Nahverkehr.

Das Klagen der Anwohner ist den Stadtteilpolitikern nicht neu. „Die Anbindung des Gebiets ist immer wieder Thema, wenn man mit den Leuten am Büntekamp spricht“, sagt FDP-Politiker Norman Ranke. Vor allem jene, die hinzugezogen sind, seien von Besserung ausgegangen – die bis heute nicht eingetreten sind.

Bezirksrat will Straßenbahnlinie sechs verlängern

Wie eine bessere Anbindung an den Nahverkehr aussehen könnte, hat die 40-jährige Anwohnerin den Politikern bereits erklärt. „Die Linien 123 und 124, die auf der Lange-Feld-Straße entlangfahren und am Vinzenzkrankenhaus abbiegen, könnten auch über den Büntekamp fahren“, schlägt die Frau vor. Auch die Linie 800, die aktuell wegen einer Baustelle über die Lange-Feld-Straße umgeleitet wird, fahre am Büntekamp vorbei – halte dort aber nicht. „Man könnte die Nachfrage mit einer Bedarfshaltestelle prüfen“, findet die Frau.

Neben der besseren Anbindung des Büntekamps fordert der Bezirksrat eine Verlängerung der Stadtbahnlinie 6 bis Laatzen. Die Bahnen seien „schon jetzt zu Stoßzeiten regelmäßig überlastet“, heißt es in dem Antrag aller Fraktionen. Auch solle die Straßenbahnlinie besser mit der S-Bahn vernetzt werden.

Von Jacqueline Hadasch