Hannover

Im Expo-Park Hannover sind die Auto-Tuner nicht mehr erwünscht. Die Gewerbetreibenden ärgern sich über das Verkehrschaos, den Dreck und den Müll während und nach den Treffen. Der Bezirksrat Döhren-Wülfel fordert die Stadt deshalb auf, gemeinsam mit den Organisatoren der Tuning-Treffen nach einem neuen Veranstaltungsort zu suchen.

Bis zu 900 Besucher bei Treffen im Expo-Park

Expo-Park-Sprecher Stefan Schlutter berichtete im Bezirksrat Döhren-Wülfel von bis zu 900 Besuchern, die bei den Treffen ab Ostern jeweils freitags im Expo-Park zusammenkämen. Die Masse an Autos verstopfe die Straßen – vor allem der Boulevard der EU sei betroffen. Anwohner und Gewerbetreibende sowie Besucher und Gäste der Betriebe und eines Restaurants kämen kaum noch durch, zudem seien freitagabends die meisten Parkplätze im Umfeld von den Auto-Tunern belegt.

Event-Locations wie der Peppermint-Park oder der Dänische Pavillon, in dem künftig auch Hochzeiten ausgerichtet werden sollen, würden dadurch in ihrem Geschäftsbetrieb stark eingeschränkt, so Schlutter. Zudem blieben Müll wie Einweggrills oder Getränkeflaschen am Straßenrand liegen und verschandelten das Gelände. Weiteres Ärgernis seien die fehlenden Toiletten – Wildpinkeln sei an der Tagesordnung.

Schlutter betonte bei seinem Bericht aber auch, dass die Zusammenkünfte im Messe-Park erlaubt seien. Aber sie passten eben nicht in einen Gewerbepark wie diesen, so der Expo-Park-Sprecher.

Umzug auf die Messeparkplätze 16 und 17?

Um in dem Gewerbepark wieder für Ruhe zu sorgen, schlug Schlutter einen Umzug der Tuning-Fanszene auf Parkplätze auf dem Messegelände vor. Die Messeparkplätze 16 und 17 seien dafür gut geeignet, findet Schlutter. Auch der Parkplatz Süd 6 käme seiner Meinung nach für solche Events in Frage. Auf den Parkflächen könne man sogar einen Toilettenwagen aufstellen.

Schlutter hat auch schon eine Idee, wie das Ganze finanzierbar ist: So könne jeder Besucher der Tuning-Treffen einen Obolus von 5 Euro entrichten. In Gesprächen hätten sich die Auto-Tuner bereits offen für solche Angebote gezeigt.

Stadt soll mit Messe AG nach Lösung suchen

Im Stadtbezirksrat Döhren-Wülfel wurde ein SPD-Antrag dazu mehrheitlich befürwortet. Die Politiker fordern darin die Stadtverwaltung Hannover auf, mit der Messe AG und den Organisatoren der Tuning-Treffen Verbindung aufzunehmen und Möglichkeiten für einen neuen Standort verbunden mit Mieteinnahmen zu prüfen.

Laut Stadtbezirksmanager Sven Berger wird das Thema bereits im Fachbereich Wirtschaft bearbeitet. Die Stadtverwaltung Hannover werde in den nächsten Wochen entsprechende Vorschläge zu einem möglichen Ortswechsel machen.