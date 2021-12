Hannover

Der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide sucht für die Künstlerszene im Stadtbezirk eine Bleibe. Auf Initiative der SPD-Fraktion verabschiedeten die Mitglieder in der jüngsten Sitzung des Gremiums einstimmig einen Antrag, damit sie im Frühjahr 2022 den Bunker Osterforth in Hannover-Bothfeld besichtigen können. In diesem sollen nach Vorstellungen des Gremiums die Künstler arbeiten und ausstellen können.

Wie Klaus Hedrich (SPD) in einer Anfrage im Juni 2021 erklärte, gebe es im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide eine sehr aktive Künstlerszene, insbesondere auf dem Gebiet der Malerei und Fotografie. Dieses sehe man besonders beim Bothfelder Kunstspaziergang, an dem alle zwei Jahre mehr 30 Künstler aus dem Stadtteil ausstellen. Und auch die Open-Air-Galerie im Sahlkamp zeige, dass viel möglich sei.

Umwandlung des Bunkers sei ideale Maßnahme

„Dieses künstlerische, publikumsoffene Leben in unserem Stadtbezirk möchten wir unterstützen und weiter entwickeln“, erklärte der SPD-Kommunalpolitiker damals. Dazu sei es nötig, den Künstlern Räume für Ateliers kostengünstig zur Verfügung zu stellen. „Daher wäre die Umwandlung des Bunkers in Bothfeld in ein Atelierhaus eine ideale Maßnahme im Rahmen der Kunstförderung der Landeshauptstadt Hannover“, begründet Hedrich den Schritt.

Stadt möchte Bunker verkaufen

Der Luftschutzbunker in der Osterforth 3 wurde zu Zeiten der Nationalsozialisten gebaut und befindet sich im Besitz der Stadt. Diese möchte den Bunker allerdings verkaufen, wie aus einer SPD-Anfrage vom April 2021 hervorgeht. Schon damals hatte die SPD das Gebäude im Blick. „Da der Bunker sich in der Vermarktung befindet, ist eine weitere Zwischennutzung nicht vorgesehen“, hieß es daraufhin von der Stadtverwaltung. Wie diese auf die Anfrage im Juni 2021 zudem noch erklärte, sei die Vermarktung eines vermieteten Objekts in der Regel problematisch, da sich ein neuer Eigentümer an die Kündigungsfristen der abgeschlossenen Mietverträge halten müsse und dadurch seine Pläne zur Umgestaltung gegebenenfalls nicht in der gewünschten Zeit umsetzen könnte.

Verwaltung sieht keine Eignung für Atelier-Nutzung

Dazu kommt, dass der Bunker sich im Wesentlichen noch in seinem ursprünglichen Zustand als Schutzbau befindet und ein zweiter Fluchtweg geschaffen werden müsste. Daher sei das Objekt aus Sicht der Verwaltung nicht für die Nutzung als Ateliergemeinschaft geeignet. Doch die SPD-Fraktion gibt nicht auf. Im nächsten Jahr möchten Mitglieder des Bezirksrats Bothfeld-Vahrenheide das Objekt selbst in Augenschein nehmen und vor Ort mit der Fachverwaltung über eine mögliche Nutzung und notwendige Umbaumaßnahmen sprechen.

Von Laura Ebeling