Das Hauptgebäude der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in der Helmstedter Straße 15 soll erweitert werden, damit die 150 Schüler von der Außenstelle dort untergebracht werden können. Der zweigeschossige Anbau soll Ende 2023 oder Anfang 2024 fertig werden.

Die Dietrich-Bonhoeffer- Realschule in der Helmstedter Straße in Döhren soll in den nächsten Jahren um einen zweigeschossigen Anbau erweitert werden. Quelle: Samantha Franson