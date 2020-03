Hannover: Bierdieb stürmt aus einer Tankstelle – tankende Polizisten fassen ihn

Hannover

Zwei Polizisten, die in Hannover-Oberricklingen mit ihrem Streifenwagen einen Tankstopp eingelegt haben, haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beiläufig auch noch einen Ladendieb gefasst. Gegen 0.40 Uhr stoppten die Beamten an der Göttinger Chaussee, um Kraftstoff nachzufüllen. Genau in dem Moment rannte ein Mann aus dem Aral-Shop, gefolgt von einem Mitarbeiter. Der Dieb hatte mehrere Flaschen Bier mitgehen lassen.

Die Beamten sprinteten dem 43-Jährigen sofort hinterher und konnten ihn bereits nach kurzer Strecke an der Bückeburger Allee fassen. In seinem Jutebeutel entdeckten die Polizisten drei Bierflaschen, diese wurden sichergestellt. Gegen den Verdächtigen wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. Außerdem kommt noch Hausfriedensbruch dazu, da der Mann bereits Hausverbot an der Tankstelle hatte.

Von Peer Hellerling