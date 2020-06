Hannover

Die weinbewachsenen Mauern der Burg Königsworth, die große Kastanie in der Mitte des Hofs, der direkt neben der Leine liegt – man kann sich schon fragen, warum es hier direkt neben der Brücke an der Königswortherstraße in Hannover nicht längst einen Biergarten gegeben hat. Aber manchmal werden die besten Ideen aus der Not heraus geboren und nun gibt es ihn: Den Pop-up-Biergarten der Burg Königsworth.

Denn eigentlich ist die Burg Königsworth, ehemals als Roneburg bekannt, eine Location für Hochzeiten und andere Feiern. Doch diese Art Großveranstaltungen sind in der Coronakrise eben nicht möglich, und so hat Betreiber Johannes Lühmann umgesattelt – und den Biergarten erfunden. „Bei gutem Wetter machen wir einfach auf“, sagt Lühmann und sieht sich durch die Resonanz bestätigt: „Es kommt gut an.“

Anzeige

Drei Tage lang gegartes Rindfleisch

Der Biergarten öffnet nur am Wochenende seine Pforten, und Lühmann hat darauf geachtet, dass es im Hof nicht zu eng wird und deshalb den Platz auf 220 Besucher begrenzt. „Die Abstände sind wichtig“, sagt der Betreiber. Neben Bier und Wein gibt es auch Cocktails. Auf der Speisekarte stehen klassischer Flammkuchen, aber auch Rippchen, Burger und als Besonderheit 72 Stunden lang gegartes Rindfleisch.

Weitere HAZ+ Artikel

Burg Königsworth: Tobias Lübke bereitet auch Cocktails zu oder Longdrinks, etwa mit Gin. Quelle: Samantha Franson

Eine Dauereinrichtung soll der Biergarten aber dennoch nicht werden, sagt Lühmann. „Das wird ein Pop-up-Biergarten sein.“ Bedeutet: Veranstaltungen in der Burg Königsworth haben Vorrang, sobald sie wieder möglich sind. In diesem Sommer allerdings dürfte das wegen der Coronakrise noch nicht soweit sein.

Der Biergarten Burg Königsworth, Königswortherstraße 27, hat bei schönem Wetter freitags von 16 bis 22 Uhr, sonnabends von 15 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 21 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch

Von Heiko Randermann