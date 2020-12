Hannover

Der evangelische Landesbischof Ralf Meister und der katholische Bischof Heiner Wilmer aus Hildesheim senden am Heiligabend per Internet erstmals einen ökumenischen Weihnachtsgottesdienst aus der Kneipe. Das 15-minütige Video unter dem Motto des Schlagers „Die kleine Kneipe in unserer Straße“ wurde in der hannoverschen Sport- und Traditionsgaststätte Klickmühle am Landtag aufgenommen. Es wird am 24. Dezember um 15 Uhr online gehen, teilen die Landeskirche und das katholische Bistum Hildesheim mit.

Musik von der Empore

Meister und Wilmer sitzen dabei mit einem Glas Apfelschorle am Tresen und sprechen über die biblische Weihnachtsgeschichte. Dazu erklingen Songs der Jazz-Sängerin Hanna Jursch und des Pianisten Andreas Hülsemann, die auf der Empore der Kneipe musizieren.

Anzeige

Eine Kneipe sei „ein Ort voller Leben“, sagt Meister. „Hier wird auf das Leben und auf die Liebe angestoßen.“ Hier mischten sich Traurigkeit und Freudentränen. Wilmer sagte mit Anspielung auf den Schlager des Sängers Peters Alexander, solche Orte, „wo das Leben noch lebenswert ist“, würden momentan wegen der Corona-Krise schmerzlich vermisst.

Angelika Kaiser ist Wirtin der Klickmühle. Quelle: Ilona Hottmann

„Solidarität mit den Gastwirten“

Der digitale Kneipen-Gottesdienst sei auch ein Zeichen der Solidarität mit den Gastwirten, denen die Krise schwer zusetze, sagte Meister am Rande der Aufzeichnung: „Wo wir können, wollen wir sie unterstützen. Wir hoffen, dass viele durchhalten. Und wenn es wieder losgeht, sind wir sofort wieder da.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Gaststätte Klickmühle am Rand der Altstadt erinnert seit 1988 an Hannovers älteste Mühle, die sich von 1226 bis 1895 auf einem Arm der Leine an der früheren Stadtbefestigung befand. Sie gilt heute als Treffpunkt von Fans des Fußballclubs Hannover 96 sowie von Landespolitikern. Bischof Wilmer sagte, mit dem ungewöhnlichen Weihnachtsgottesdienst wollten die Kirchen „mal raus aus den Sakralräumen“.

Im vergangenen Jahr feierten die Bischöfe zum Jahreswechsel einen Gottesdienst im Zoo Hannover.

Von Mathias Klein (mit epd)