Die Bundesrepublik kündigte im Fall einer Flüchtlingswelle aus der Ukraine bereits humanitäre Hilfe an. Region und Stadt Hannover treffen bislang keine konkreten Vorbereitungen dafür. OB Belit Onay forderte, dass der Dialog auf Ebene der Städte weitergeführt werden müsse.

Blickt mit Sorge zur russisch-ukrainischen Grenze: Als Mitglied der Mayors of Peace Gemeinden in Deutschland hat Hannovers OB Belit Onay am Dienstag die Aufrechterhaltung des Dialogs auf der Ebene der Städte gefordert. Quelle: Schaarschmidt