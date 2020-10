Hannover

Zu Beginn der Corona-Krise wurden in der Stadt Hannover sämtliche Bürgerämter vorübergehend geschlossen. Doch während zahlreiche Stellen inzwischen längst wieder geöffnet sind, bleibt das Bürgeramt für Döhren-Wülfel noch immer zu. Bereits in der Bezirksratssitzung im Juni hatten die Stadtteilpolitiker ihren Unmut darüber geäußert und eine Erklärung der Stadtverwaltung gefordert. Diese teilte damals mit, dass die Abstands- und Hygieneregeln in den Räumen an der Peiner Straße nicht eingehalten werden könnten. Deshalb müsse das Büro zubleiben. Und nun?

Keine Öffnung in Sicht

Man habe nach der Sitzung im Juni damit gerechnet, dass die Zweigstelle im September wieder öffnen würde, heißt es aus dem Bezirksrat. Da die Corona-Regeln aber nach wie vor gelten, bleibt auch das Bürgeramt Döhren-Wülfel vorerst geschlossen – sehr zum Ärger der Anwohner. „In der Bevölkerung regt sich großer Unmut, dass sie ihr Bürgeramt nicht mehr haben“, sagt die CDU-Fraktionsvorsitzende Gabriele Jakob.

Auf Anfrage ihrer Fraktion teilte die Stadtverwaltung nun mit, dass weiterhin unklar sei, wann das Bürgeramt wieder öffnen könne. Die Räumlichkeiten ließen es nicht zu, dass ausreichend Abstand zwischen Kunden und Mitarbeitenden gehalten werden könne, teilte Stadtbezirksmanager Sven Berger mit. Die Schließung gelte daher solange, bis die Abstandsregelungen gelockert würden. Wie der Betrieb nach einer Wiedereröffnung laufen soll und ob es Einschränkungen geben wird, konnte Berger nicht sagen.

Bezirksrat unzufrieden mit Begründung

Die Mitarbeiter des Döhrener Bürgeramts seien vorübergehend im Servicecenter am Schützenplatz untergekommen, wo die Hygienevorgaben eingehalten werden könnten, berichtete Berger.

Der Bezirksrat will sich damit allerdings nicht zufriedengeben. Die Politiker vermuten, dass weitere Gründe hinter der Maßnahme stecken müssen. Deshalb haben sie dem Stadtbezirksmanager zusätzliche Fragen mit auf den Rückweg gegeben. Sie wollen wissen, warum das Hygienekonzept für das Bürgeramt in Döhren abgelehnt worden ist und ob sich die Stadt nach Alternativen erkundigt hat, nachdem klar war, dass die Kapazitäten des Bezirksbürgeramts nicht ausreichen. Die Antworten liegen derzeit noch nicht vor.

Von Monika Dzialas