Hannover

Ab ins Grüne: Durch die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie ist für viele Hannoveranerinnen und Hannoveraner der eigene Balkon oder der heimische Garten wichtiger geworden. „Obwohl es nachts noch relativ kalt bleibt, ist total viel los“, sagt Heinz Fielers, der den Blumenhof Kirchrode leitet. „Es kommen wesentlich mehr und früher Menschen als sonst.“ Seine Mitarbeitenden und er merkten, dass auch der ein oder andere Gartenneuling darunter ist.

Bienenfreundliche Pflanzen beliebt

Besonders gefragt sei Gemüse für den eigenen Garten. „Die Leute wollen mittlerweile etwas, was man essen kann“, sagt Fielers. Aber auch Kräuter etwa für den Balkon seien bei seinen Kunden und Kundinnen derzeit angesagt. Ebenfalls beliebt: bienenfreundliche Pflanzen. „Jeder zweite Kunde fragt danach“, so Fielers.

Was den Bienen gefällt, das mögen auch viele Gartenbesitzerinnen und -besitzer. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Trend seien zudem verschiedene Pflanzen oder verschiedene Farben in einem Topf. „Das bringt mehr Vielfalt in den eigenen Garten“, sagt Fielers. Die Blumen seien so zusammengestellt, dass sie zueinander passen und ähnliche Bedürfnisse haben, etwa was Sonnenlicht und Wasser angeht. Auch Stauden für den Garten seien derzeit beliebt – „jetzt ist die klassische Pflanzzeit“, so der Marktleiter.

Marktleiter: Gartencenter nicht überfüllt

Sorgt die hohe Nachfrage nach allem, was man sich in den eigenen Garten stellen kann, jetzt für überfüllte Gartencenter? Nein, sagt zumindest Fielers. „Es ist ja sehr weitläufig, man ist meistens draußen.“ Einzig an den Kassen könne es zu Schlangen kommen. „Das ist aber nicht zu vergleichen mit Supermärkten“, sagt Fielers.

Will den Garten mit Blumen und Kräutern verschönern: Andrea Möller nach ihrem Einkauf im Blumenhof Kirchrode. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kaum anstehen musste Andrea Möller. Sie hat Blumen und Kräuter für ihren Garten gekauft, darunter Zucchini und Basilikum. „Wir haben schon eine Blumenwiese und eine Kräuterspirale angelegt“, so Möller. „Die Kinder sind jetzt größer, da können wir die Wiese anders nutzen.“ Ihre Neuanschaffungen möchte sie teilweise in die Kräuterspirale pflanzen.

„Es soll einfach schön sein“

Britta Hilsmann möchte mit einem Balkonteppich und zwei Margeriten ihren Balkon verschönern. Quelle: Tim Schaarschmidt

Britta Hilsmann hat das Gartencenter aus einem anderen Grund besucht. Sie hat einen beige-braunen Balkonteppich unter dem Arm und zwei Margeriten in der Hand. Damit will Hilsmann ihren Balkon frühlingshaft gestalten und verblühte Pflanzen ersetzen. „Es soll einfach schön sein.“

Marion Kluge (links) und Christel Piotrowski waren gemeinsam im Gartencenter. Während Kluge sich für Steinbrech entschieden hat, fiel die Wahl bei Piotrowski auf Geranien. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch Christel Piotrowski und Marion Kluge haben Blumen im Gartencenter gekauft. Während sich Kluge für Steinbrech entschieden hat, fiel die Wahl bei Piotrowski auf Geranien für den Balkon. „Ich freue mich sehr und pflanze sie gleich ein“, sagte Piotrowski.

Von Maximilian Hett