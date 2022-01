Hannover

Für die Anwohner in der Hartestraße im hannoverschen Stadtteil Bemerode war es ein aufregender Nachmittag. Bombenentschärfer des Landeskriminalamtes (LKA) rückten am Freitag an. Es gab einen verdächtigen Fund in einer Plastiktüte unter einem Kleinwagen. Die Straße wurde abgesperrt, ebenso ein Feldweg.

Am Ende gaben die LKA-Experten Entwarnung. „Es handelte sich nicht um einen selbstgebastelten Sprengkörper, wie ursprünglich vermutet“, teilte Polizeisprecher Marcus Schmieder um 16.28 Uhr mit. Allerdings erzählte der Fund eine andere schlimme Geschichte.

In der Plastiktüte, die einer Polizeistreife übergeben wurde, befand sich ein Peilsender (GPS-Tracker). Er lag unter einem Renault. „Die Tochter der Halterin hatte der Polizei den Fund gemeldet“, sagte Schmieder. Ihre Mutter werde von ihrem früheren Lebensgefährten seit Längerem verfolgt und belästigt, sagte sie. Nach Aussage der Tochter habe es in der Sache schon Ermittlungen gegeben. Der Empfänger der Signale kann jederzeit nachvollziehen, wo sich das Auto mit dem GPS-Tracker gerade befindet.

Polizeisprecher Schmieder konnte die Angaben am Freitagnachmittag noch nicht bestätigen. „Wir werden das natürlich recherchieren und nachreichen“, erklärte er.

Von Thomas Nagel