Hannover

Ein Einbrecher hat in der Nacht zu Montag versucht, in ein Motorboot am Leine-Verbindungskanal in Hannover-Linden einzusteigen. Allerdings bemerkte der junge Mann dabei nicht, dass das Eigentümer-Ehepaar zu dem Zeitpunkt an Bord schlief. Als der 33-Jährige die Luke öffnete, attackierte ihn der Besitzer mit einer Ladung Tierabwehrspray. Nach kurzer Flucht konnte die Polizei den Einbrecher an der nahe gelegenen Limmer Schleuse festnehmen – möglicherweise handelt es sich bei ihm sogar um einen Serientäter.

Bootsbesitzer hört Geräusche an Deck

Das Boot hatte am Anleger des Niedersächsischen Motorboot-Clubs am Stockardtweg festgemacht, der 64-jährige Besitzer und seine gleichaltrige Frau schliefen zum Zeitpunkt des Einbruchsversuchs an Bord. Durch die verdächtigen Geräusche an Deck wurde der Eigentümer allerdings wach und alarmierte die Polizei. „Unmittelbar danach öffnete ein ihm unbekannter Mann die Luke zum Bootsinneren“, sagt Behördensprecher Thorsten Schiewe.

Ohne zu zögern sprühte der 64-Jährige dem Einbrecher eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht, der 33-Jährige lief daraufhin davon. Doch die Polizei war bereits vor Ort und konnte den Verdächtigen in der nur wenige Hundert Meter entfernten Limmer Schleuse festnehmen. Schiewe: „Es wird wegen versuchten schweren Diebstahls gegen ihn ermittelt.“

Polizei prüft drei weitere Einbrüche

Und: Womöglich kann die Polizei dem 33-Jährigen noch weitere Taten zur Last legen. Die Ermittler prüfen derzeit, ob der Mann bereits im Vorfeld an derselben Stelle drei Bootseinbrüche begangen hatte – zwei davon waren allerdings gescheitert. Alle Taten wurden den Beamten am Sonntag gemeldet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Verdächtige in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorerst aber wieder frei – es lagen keine ausreichenden Haftgründe vor. Die Ermittlungen gegen den 33-Jährigen dauern an.

Von Peer Hellerling