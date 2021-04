Hannover

Ein mysteriöser Fall beschäftigt derzeit die Kripo Hannover. Am Dienstag hatte ein Polizeibeamter außer Dienst gegen 6 Uhr im Stadtteil Bothfeld einen blutüberströmten 35-Jährigen entdeckt. Der junge Mann lag auf einem Verbindungsweg von der Tilsiter Straße zum Smalandweg. Da der Beamte, der mit seinem Hund Gassi ging, kein Mobiltelefon bei sich hatte, bat er Anwohner, einen Rettungswagen zu rufen. Trotz Reanimation erlag der 35-Jährige wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Polizei Hannover hatte den Fall verschwiegen und ihn erst auf Nachfrage öffentlich gemacht.

Mann hatte keine Papiere bei sich

Der Umstand ist deshalb so erstaunlich, weil die Behörde weiter in dem Fall ermittelt. Die Beamten versuchen herauszufinden, ob sie es mit einem Verbrechen oder mit einem Unfall zu tun haben. „Weitere Ermittlungen sollen die Frage klären, ob der Mann möglicherweise geschubst worden ist“, sagt eine Behördensprecherin. Die Identifikation des Opfers hatte sich als schwierig erwiesen, weil der 35-Jährige keine Papiere bei sich trug. Erst weitere Ermittlungen konnten klären, um wen es sich bei dem Toten handelt.

Leiche wurde obduziert

Eine inzwischen vorgenommene Obduktion in der Rechtsmedizin hat, nach Angaben der Polizei, ergeben, dass der Mann tatsächlich an den Folgen des Sturzes und nicht an Vorerkrankungen oder einem Herzinfarkt verstorben ist. Wann mit einem Ergebnis der Ermittlungen zu rechnen ist, ist bislang unklar.

Von Tobias Morchner