Bothfeld

Bereits im Dezember 2020 hat der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide beschlossen, mit 23.900 Euro aus dem Sonderprogramm zur ökologischen Aufwertung von Schulhöfen und Spielplätzen einen Fitnessparcours auf dem Bolzplatz an der Burgwedeler Straße zu finanzieren. Der Parcours am Bothfelder Wäldchen soll den Platz attraktiver machen.

Überdachte Bänke folgen

In seiner jüngsten Sitzung haben die Mitglieder zudem einstimmig 8880,71 Euro für Kauf und Aufbau von weiterer Ausstattung freigegeben. Der Antrag von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und des Einzelvertreters der Linken sieht vor, einen großen Tisch, zwei gegenüberliegende Bänke, geschlossene Mülleimer und eine ausreichend dimensionierte Überdachung analog zur Installation am Bolzplatz an der Bischof-von-Ketteler-Straße aufzustellen. „Etwaige Restmittel sollen für die Anschaffung eines höherwertigen Fitnessparcours verwendet werden“, heißt es im Antrag.

Der Bedarf ist groß

Wie Claudia Heinrich, Fraktionsvorsitzende der SPD, vortrug, gibt es insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene nicht erst seit der Corona-Pandemie im Stadtbezirk einen großen Bedarf an passenden und zulässigen Treffpunkten. Zuvor hatten sich Jugendliche im Rahmen eines Beteiligungsformates namens „Corona-Rat“ neue Treffpunkte im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide gewünscht.

„Mit dem bereits auf den Weg gebrachten Fitnessparcours auf dem Bolzplatz an der Burgwedeler Straße werden insbesondere – aber nicht nur – für diese Zielgruppe neue Freizeitmöglichkeiten im Stadtbezirk geschaffen“, erklärte Heinrich.

Von Laura Ebeling