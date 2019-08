Bothfeld

Seit seinem fünften Lebensjahr trainiert Nils Ole Stoeber beim TuS Bothfeld in der Leichtathletikabteilung. In der Zeit ist viel passiert: In der Disziplin Langsprint wurde Stoeber mehrmaliger Landesmeister und nahm sogar an den Deutschen Meisterschaften teil. „Ich bin über den TuS zum Leistungssport geko...