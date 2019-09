Unis passen ihr Angebot laufend an: Denn wer zu sehr auf Exotenfächer setzt, dem drohen Strafzahlungen vom Ministerium. So müssen Meteorologen, Indologen und Mikrorobotiker von Semester zu Semester um ihre Zukunft bangen. Dabei finden die Studenten gerade in diesen Fächern, was anderswo ein Wunschtraum bleibt: Die Jobgarantie nach dem Abschluss.