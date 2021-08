Hannover

Zwei 15-Jährige haben am Donnerstagnachmittag Böller auf einen Reiterhof an der Straße Im Heidkampe in Bothfeld geworfen. Aus dem vermeintlichen Streich wurde schnell ernst: Durch den Knall wurden mehrere Pferde aufgeschreckt, und ein Mädchen, das gerade eine Reitstunde hatte, stürzte von ihrem Tier. „Ihre Mutter ist danach mit ihr ins Krankenhaus gefahren“, sagt Sarah Diederich von der Polizeidirektion Hannover. Ob und wie schwer die junge Reiterin verletzt wurde, ist nicht bekannt. Gegen 17.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei.

Mehrere von ihnen sahen, wie die Feuerwerkskörper aus der anliegenden Straße Im Klingenkampe geworfen wurden. Unter ihnen waren Personen, die auf dem Pferdehof zugegen waren, aber auch Passanten, die den Vorfall beobachteten. Im Zuge der Böllerwürfe kam es zur Auseinandersetzung mit den Jugendlichen. Als sie die 15-Jährigen aufforderten, das Werfen der Feuerwerkskörper zu unterlassen, zeigten sich diese uneinsichtig und beleidigten ihr Gegenüber. „In diesem Zusammenhang kam es auch zu einer Auseinandersetzung zwischen den jugendlichen Tatverdächtigen und einem 49-jährigen Zeugen. Die beiden Jugendlichen gaben an, dass der Mann sie habe treten wollen“, sagt Diederich.

Jugendlicher zückt Messer

Doch damit war die Auseinandersetzung noch nicht vorbei. Einer der 15-Jährigen bedrohte eine ebenfalls anwesende 67-jährige Frau mit einem Messer. Das wurde bei der anschließenden Durchsuchung durch die Beamten sichergestellt. Es wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Mitführens eines Messers und des Zündens der Böller gegen die Jugendlichen eingeleitet.

Die beiden 15-Jährigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Sofortmaßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Gegen den 49-Jährigen wurde Strafanzeige wegen versuchter vorsätzlicher Körperverletzung erstattet.

