Bothfeld

Der Mietvertrag der Kleinkindgruppe Kallamatsch in den Räumlichkeiten der Grundschule Gartenheimstraße läuft in diesem Sommer aus und soll nun um zwei Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr verlängert werden – und nicht bloß um ein Jahr, wie es zuletzt üblich gewesen ist. Das hat der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide bei seiner jüngsten Sitzung und nach längerer Diskussion beschlossen.

Die CDU-Fraktion hatte in ihrem Antrag sogar einen noch längerfristigen Mietvertrag – möglichst bis Sommer 2024 – gefordert. So sollte der Verein Planungssicherheit bekommen und der Erhalt der elf Krippenplätze im Stadtbezirk gesichert werden. Am Ende ließ sich die CDU-Fraktion auf den Kompromiss ein, mit der Kita einen zweijährigen Mietvertrag mit einjähriger Verlängerungsoption abzuschließen. Das Gremium verabschiedete den Antrag einstimmig.

Anzeige

Schulleiterin hat Bedenken

Die Krippengruppe wurde 1987 von einer Elterninitiative gegründet und war seit Januar 2001 in einer Doppelhaushälfte in Bothfeld untergebracht. Aufgrund von Sanierungsmaßnahmen ist sie Mitte Juni 2018 in die Räumlichkeiten der Gartenheimschule in Bothfeld gezogen. Doch da die Grundschule zu einer Ganztagsschule umgebaut werden soll, hat Schulleiterin Katja Schröder Bedenken bei einem langfristigen Mietvertrag für die Initiative.

Weitere HAZ+ Artikel

„Bei einem dreijährigen Mietvertrag hätte ich schon Bauchschmerzen“, erklärte sie in der Sitzung des Bezirksrats. Die Schule brauche die Räumlichkeiten des Vereins für den Ganztagsumbau – mit dem nach Angaben der Stadt Hannover aber nicht vor 2024 zu rechnen ist. „Als der Verein bei uns einzog, ging es um eineinhalb Jahre“, erinnert sich Schröder und betont, dass sie sich damals sehr dafür eingesetzt habe.

SPD : Verwaltung soll aktiv werden

Zuspruch erhielt die Schulleitung von der SPD-Fraktion. „Wir unterstützen den Antrag, allerdings nicht das ,langfristig’“, sagte Claudia Heinrich. Die SPD-Vorsitzende wolle der Schule „die Tür zum Ganztag offenhalten“. Zusätzlich solle die Verwaltung bald damit beginnen, neue Räumlichkeiten für die Kleinkindgruppe Kallamatsch zu finden. „Das wäre für alle Beteiligten die beste Lösung“, findet sie. „Die Räumlichkeiten der Schule sind keine dauerhafte Lösung.“

Immense Kosten für Verein

Die CDU-Fraktion beharrte zunächst auf ihrem langfristigen Vorschlag. „Aus unserer Sicht wird das vor 2024 sicherlich nichts mit dem Ganztagsausbau“, sagte die Fraktionsvorsitzende der Union, Jutta Barth. Der Begründungstext zum Antrag ihrer Partei erklärte auch, dass es schwierig sei, für die elterngeführte Krippe neue Räumlichkeiten zu finden. „In jedem Fall würde ein erneuter Umzug immense Kosten für den Verein mit sich bringen, denn auch neue Räume müssten erneut auf eigene Kosten für den Betrieb einer Kita hergerichtet werden“, heißt es dort.

Außerdem hinterfragt die Fraktion, ob die derzeit von der Kleinkindgruppe genutzten Räume überhaupt für einen Ganztagsumbau geeignet seien. „Letztlich befinden sich im westlichen Bereich des Geländes ausreichend Freiflächen, um gegebenenfalls Einrichtungen für den Ganztagsbetrieb bedarfsgerecht neu zu bauen, anstatt unzureichende Räumlichkeiten kostenintensiv umzubauen.“

Von Laura Ebeling