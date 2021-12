Hannover

Die Sperrung der Straße Kugelfangtrift im hannoverschen Stadtteil Bothfeld wird bereits zum 21. Dezember aufgehoben – und somit deutlich früher als geplant. Das teilte die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra) mit. Ursprünglich sollten die Arbeiten erst im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein.

„In Zusammenarbeit mit der Stadt Hannover haben sich Möglichkeiten vor Ort ergeben“, erklärte Jens Hauschke, Pressesprecher der Infra. Nachdem der Asphalt eingebaut worden ist, könne die Kugelfangtrift ab der kommenden Woche wieder in beide Richtungen befahren werden. Die Umleitung über die Ebelingstraße entfällt dann.

Anwohner in Bothfeld sind von Umleitung genervt

Die Bushaltestelle Bothfeld wird von der Linie 135 ab kommenden Dienstag ebenfalls wieder angefahren. Um die Bushaltestellen erreichen zu können, wird der Geh- und Fußweg ab der Langeforther Straße entlang der Kugelfangtrift bis zu den Haltestellen freigegeben. Der Rest bleibt vorerst weiterhin gesperrt. „Damit einher gehen Erleichterungen für Autofahrer und die Menschen, die in den umliegenden Straßen wohnen“, sagte Hauschke.

Die Nachricht dürfte vor allem bei Anwohnern der Straße Tollenbrink für Erleichterung sorgen. Sie hatten sich in der jüngsten Vergangenheit mehrfach beschwert, da aufgrund der Einbahnstraßenregelung und der Sperrung der Straße Kugelfangtrift der Autoverkehr durch die Tempo-30-Zone vor ihren Häusern gelenkt wurde. „Hier ist fast den ganzen Tag so ein großes Verkehrsaufkommen, dass es für Kinder und Radfahrer gefährlich wird“, schilderte ein Anwohner die Situation vor Ort. Zudem seien die Autofahrer häufig zu schnell gefahren.

Parkplatzproblem noch nicht gelöst

Hinzu käme, dass der Tollenbrink durch die gesperrten Parkplätze in der Kugelfangtrift ständig vollgeparkt sei. „Die Straße ist so zugeparkt, dass die Müllwagen oft nicht mehr durchkommen – ebenso wenig wie eventuell die Feuerwehr“, sagte er. Die gesperrten Parkplätze in der Kugelfangtrift, auf denen Baumaterialien abgestellt werden, werden allerdings erst nach der Inbetriebnahme des Hochbahnsteigs Ende Februar oder Anfang März 2022 wieder freigeben.

Aufgrund von umfangreichen Leitungsarbeiten für den Bau des Hochbahnsteigs in Bothfeld ist die Kugelfangtrift seit Juni 2021 eine Einbahnstraße. Die Trift kann derzeit von der Sutelstraße aus Richtung Vahrenwalder Straße befahren werden, von der Kreuzung Sündernstraße/Langenforther Straße geht es aber nicht mehr Richtung Sutelstraße. Die Umleitung läuft über Sündernstraße, Eulenkamp und Podbielskistraße. Von Beginn der Sommerferien 2021 bis Ende November wurde die Kugelfangtrift sogar voll gesperrt. Ab dem 21. Dezember ist sie nun wieder frei befahrbar. Ende des Jahres soll zudem die Fahrbahn der Sutelstraße wieder für Autofahrer und Fußgänger nutzbar sein.

Haltestelle Stadtfriedhof Bothfeld ist als nächste dran

Der Hochbahnsteig soll Ende Februar oder Anfang März 2022 in Betrieb genommen werden. Der Hochbahnsteig Kurze Kamp ist bereits am 14. Dezember freigegeben worden. Für die drei noch verbliebenen Niedrigbahnsteige in Bothfeld an den Haltestellen Bothfelder Kirchweg, Stadtfriedhof Bothfeld und dem Endpunkt Fasanenkrug laufen derzeit die Planungen. „Als Nächstes soll die Haltestelle Stadtfriedhof Bothfeld barrierefrei ausgebaut werden“, erklärte Infra-Sprecher Hauschke.

Von Laura Ebeling