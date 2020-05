Walther Wever war zwar kein Mitglied der NSDAP, hat aber ab dem Jahr 1933 als Zivilist in verdeckter Mission die Militärluftfahrt in Deutschland mit ausgebaut. Nach der offiziellen Gründung des Luftfahrtministeriums 1935 war er der dritte Entscheidungsträger in dieser Behörde. In seinen Zuständigkeitsbereich fielen Personal, Organisation und Ausbildung. Er starb allerdings schon 1936 bei einem Flugzeugunglück. Die Benennung der General-Wever-Straße ist laut dem wissenschaftlichen Beirat eine Ehrung Wevers durch die Nationalsozialisten gewesen.