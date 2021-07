Die Polizei Hannover ermittelt im Fall von ausgelegten Giftködern gegen Hunde. Zwei Tiere hatten offenbar mit Medikamenten versetzte Leberwurst gefressen und mussten in einer Klinik behandelt werden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag in Hannover-Bothfeld. Die Beamten warnen nun andere Halter.