Hannover

Die Feuerwehr Hannover hat am Montagabend einen brennenden Schuppen in Groß-Buchholz löschen müssen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 18.45 Uhr alarmiert, mehrere Anrufer hatten von starkem Rauch am Spielpark Roderbruch an der Rotekreuzstraße berichtet. Auf dem Gelände der dortigen Kindertagesstätte stand ein etwa 20 Quadratmeter großer Geräteschuppen direkt neben dem Kita-Hauptgebäude in Flammen.

Laut Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak bestand die „akute Gefahr der Brandausbreitung“ auf den angrenzenden Hort. Trotz sofortigen Eingreifens konnten die Einsatzkräfte nicht gänzlich verhindern, dass das benachbarte Haus leicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Geräteschuppen wiederum brannte komplett nieder. Der Schaden wird seitens der Polizei auf rund 5000 Euro geschätzt. Menschen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.

Polizei vermutet Brandstiftung

Nach der Begutachtung gehen die Ermittler inzwischen davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Sie ermitteln wegen Brandstiftung und suchen Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon (0511) 109 55 55 entgegen.

Von pah